千金股新兵！倍利科掛牌蜜月熱 抽中1張大賺83.5萬元、報酬率107%

台股30日大跌，但千金股則是添新兵，倍利科（7822）掛牌上市首日蜜月行情熱，股價開高後一度衝達1,615元， 以承銷價780元計算，中籤的投資人若賣出，可賺進83.5萬元， 報酬率107.05%。

倍利科承銷價780元，公開申購時吸引24萬5,171人參與抽籤，中籤率0.28%，30日以1,480元開出，上漲700元， 漲幅89.74%，股價開高走高，一度衝達1,615元，盤中漲幅104.49%。

倍利科是以AI演算法為核心的高階半導體檢測設備供應商，在 AI、高效能運算（HPC）及先進封裝需求快速升溫帶動下，CoWoS 等先進封裝產能持續擴張，進一步推升相關檢測與量測設備需求，產業趨勢明確，有利營運的加速成長。

倍利科近年營運規模正式進入高速成長期，合併營收自2023年約2.1億元，2024年大增至7.2億元，2025年攀升至20.75億元，年增率高達187.82%，成長動能相當顯著；隨著營收規模快速擴張，正式跨越損益平衡點， 2024 年每股盈餘（EPS） 3.84 元，2025 年 EPS 增至 14.04 元。

倍利科表示，受惠半導體先進製程與封裝需求爆發性成長，以「AI演算法」與「高階光學檢量測」雙引擎為技術核心，帶動營運持續向上，今年營收維持雙位數成長，可望再創新高。