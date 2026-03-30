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程曦資訊公部門接單俏

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

數位轉型整合服務廠程曦資訊（6898）公告2025年歸屬母公司稅後淨利1.72億元，每股純益6.09元，董事會決議每股擬配發5.3元現金股利，配發率超過八成。展望後市，程曦資訊表示，今年持續受惠AI應用商機，看好業績持續向上。

程曦資訊去年合併營收11.97億元，創新高，年增5.9％；歸屬母公司淨利1.72億元，年減5.9％，每股純益6.09元。

程曦資訊指出，2025年業績改寫新猷，主要受惠公部門與民間企業對客服委外及數位轉型需求持續升溫，帶動年約型服務合約規模穩健擴大；惟受整體人力成本上升、業務擴編等影響，導致去年整體獲利衰退。

程曦資訊規劃，2025年盈餘擬配發每股現金股利5.3元，以上周五（27日）收盤價112元計算，殖利率約4.7％。

據了解，程曦資訊目前常態性年約客戶比重逾九成，續約率突破90%，該公司是少數取得政府共同供應契約認證的廠商，持續承接經濟部、勞動部、營建署等公部門專案，目前公部門服務合約占整體營收約七成。

營收 母公司 勞動部

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