宇峻熱門遊戲開放試玩

遊戲研發商宇峻（3546）與智寶國際聯合代理的旗下人氣遊戲《FINAL FANTASY XIV》（簡稱FFXIV）繁中版將在明（31）日開放免費試玩，並於4月舉辦玩家見面會，藉此拉抬人氣，搶攻清明連假遊戲商機。

《FFXIV》為日系遊戲大廠史克威爾（SQUARE ENIX）的大作，過往該遊戲在台灣市場舊名為《太空戰士》，是個家喻戶曉的角色扮演遊戲，《FFXIV》提供多樣種族與職業，每個職業都有其獨特的技能和玩法。

《FFXIV》為月費制遊戲，此次因應國內清明連假，首度開放免費試玩。法人指出，《FFXIV》目前在全球擁有3,000萬玩家，市場也對該遊戲有高度期待，預料可為宇峻帶來強勁成長動能，預估本季可開始顯著貢獻業績。

展望未來，宇峻目前已規劃推出六款遊戲，包括自行發行以及授權中國代理商發行的自研遊戲，將在今年陸續登場。