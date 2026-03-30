聯上今年推案衝400億

聯上（4113）集團展現大成長動能，董事長蘇永義指出，受惠於早年低價取得土地的成本優勢，加上北中南三大都會區同步推案，今年推案總量預計上看400億元，隨著多個建案完工交屋，看好今年營運獲利表現將優於去年，年度入帳金額有望突破百億大關。

法人分析，聯上集團北中南全線開火，士北科與永康案成雙引擎，今年多點開花，區域布局涵蓋台北、台南及高雄。

蘇永義說，聯上在台北士林科學園區周邊擁有多塊精華土地，今年會推出預售案，總銷估計在80億元至100億元間，由於台北房價持續走揚，對公司毛利表現極具貢獻。

南部方面，主要是位於台南永康的眷村改建案，總銷量預估接近200億元；此外，高雄左營、楠梓及河堤社區都有優質建案上市，新推出的案量都是預售，再搭配興建中的成屋陸續完工交屋，今年度入帳有機會突破100億元以上。

蘇永義強調，目前房市雖然不景氣，但聯上的競爭利基在於土地取得成本低，因此相對可以運作揮灑的空間較大，面對當前高營建成本的環境下，仍能保持一定的競爭力。