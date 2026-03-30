民盛上櫃 聚焦運動裝備

民盛（7811）從事研發及生產高強度競技或競速運動用的功能鞋及護具裝配，於今年3月25日上櫃掛牌。民盛2023、2024及2025年度營收分別為23億元、26億元及31億元，每股稅後純益（EPS）分別為6.43元、9.18元及8.10元。

民盛成立於2020年，前身是1977年由創辦人陳泰亨成立的民舜企業，並早在1989年就布建泰國生產基地。上市公司復盛應用自2020年成為民盛的母公司後，整合集團資源並導入公司治理，順利將民盛帶入資本市場。

民盛深耕專業運動裝備領域40餘年，產品涵蓋運動包含冰上曲棍球、越野摩托車、棒球、袋棍球等各類極限運動。民盛秉持「誠信、勤奮、積極、創新」企業價值和經營實踐核心理念，及累積多年之皮革縫紉技術、塑膠射出及金屬沖壓等三項核心工藝，擅長於複雜度高的製程，並具備生產的高度靈活性與效率。

此外，民盛能依據客製化需求迅速調整產線，處理小批量、多樣化訂單，滿足「少量多樣」需求。

民盛持續參與主要客戶新產品開發案，品質、交期及服務深受客戶肯定，主要客戶均為該運動領域一線品牌商，合作已長達20年以上。