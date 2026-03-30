快訊

遲未現身…伊朗最高領袖新訊息 感謝伊拉克人民支持抗美

聽新聞
0:00 / 0:00

民盛上櫃 聚焦運動裝備

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

民盛（7811）從事研發及生產高強度競技或競速運動用的功能鞋及護具裝配，於今年3月25日上櫃掛牌。民盛2023、2024及2025年度營收分別為23億元、26億元及31億元，每股稅後純益（EPS）分別為6.43元、9.18元及8.10元。

民盛成立於2020年，前身是1977年由創辦人陳泰亨成立的民舜企業，並早在1989年就布建泰國生產基地。上市公司復盛應用自2020年成為民盛的母公司後，整合集團資源並導入公司治理，順利將民盛帶入資本市場

民盛深耕專業運動裝備領域40餘年，產品涵蓋運動包含冰上曲棍球、越野摩托車、棒球、袋棍球等各類極限運動。民盛秉持「誠信、勤奮、積極、創新」企業價值和經營實踐核心理念，及累積多年之皮革縫紉技術、塑膠射出及金屬沖壓等三項核心工藝，擅長於複雜度高的製程，並具備生產的高度靈活性與效率。

此外，民盛能依據客製化需求迅速調整產線，處理小批量、多樣化訂單，滿足「少量多樣」需求。

民盛持續參與主要客戶新產品開發案，品質、交期及服務深受客戶肯定，主要客戶均為該運動領域一線品牌商，合作已長達20年以上。

資本市場 運動 客戶

延伸閱讀

鈺齊董座林文智專訪／五年計畫營運規模化 喊產能倍增

騰雲搭AI熱潮 營運加分

相關新聞

元太今年拚賺逾一股本 主攻大尺寸電子紙材料

元太（8069）宣布，再斥資逾50億元，啟動觀音新廠建置作業，以10.5代線打造電子紙材料，元太今年獲利可望逾一個股本，新廠將是未來挑戰千億營收的動能來源。

元太攜生態系夥伴 揮軍 COMPUTEX

元太（8069）去年攜手101家電子紙上下游產業夥伴，在顯示器產業重量級展會Touch Taiwan打造電子紙產業專區，是使用最大面積的參展廠商。但元太宣布，今年起不參展4月初的Touch Taiwan系列展，轉向參與COMPUTEX 2026，進軍台北世貿一館的「電子紙產業專區」，與同展場的AI機器人拚場。

博大上半年展望樂觀

電源廠博大（8109）受惠醫療及交通運輸兩大應用需求推升，對第2季營運樂觀。法人看好，博大上半年有望優於去年同期，後市不看淡。

錦明布局歐洲無人機

沖壓件廠錦明（3230）積極布局歐洲無人機市場，衝刺營運成長。錦明日前參加位於德國的「XPONENTIAL Europe」展會，展示無人機產品。

程曦資訊公部門接單俏

數位轉型整合服務廠程曦資訊（6898）公告2025年歸屬母公司稅後淨利1.72億元，每股純益6.09元，董事會決議每股擬配發5.3元現金股利，配發率超過八成。展望後市，程曦資訊表示，今年持續受惠AI應用商機，看好業績持續向上。

櫃買扶植高雄新創

櫃買中心長期深耕扶植新創企業，致力打造台灣成為「亞洲資產管理中心」的重要基礎，今年首度與高雄市經發局及誠研創新攜手合作，於3月27日在高雄萬豪酒店舉辦第三屆「2026高雄創業投資DEMO DAY-TPEx創櫃募資」活動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。