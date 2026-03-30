櫃買中心長期深耕扶植新創企業，致力打造台灣成為「亞洲資產管理中心」的重要基礎，今年首度與高雄市經發局及誠研創新攜手合作，於3月27日在高雄萬豪酒店舉辦第三屆「2026高雄創業投資DEMO DAY-TPEx創櫃募資」活動。

現場匯聚新創團隊、加速器及創投機構、上市櫃企業創投（CVC）及會計師事務所等多元參與者，促進資源交流與媒合，展現台灣新創生態系的蓬勃動能，活動在熱烈交流氛圍中圓滿落幕。櫃買中心董事長簡立忠表示，感謝高雄市經發局與誠研創新共同打造新創團隊與資本市場接軌的重要平台，而櫃買中心始終秉持「扶植中小微企業、壯大資本市場根基」的使命，透過創櫃板、興櫃到上櫃的多層次平台及市場，讓企業能依不同發展階段，循序建立制度、提升能見度。

簡立忠長也提到，有許多公司對於登錄創櫃板所需成本及人力有所疑慮，為此特別邀請碩正科技及全球系統整合公司代表分享其透過創櫃板進入資本市場的經驗，提供新創團隊具體參考，並激發更多創新思維。

高雄市經發局副局長陳怡良指出，高雄市政府致力於扶植新創企業，配合原有的重工業基礎，成為新創企業的重要基地，Demo Day活動邁入第三年，過去成功協助多家新創企業獲得資金，也促成多項實質PoC合作，今年更與櫃買中心合作，導入資本市場的制度資源，希望未來能夠持續與櫃買中心合作，一起推動更多的優質企業進入資本市場。

櫃買中心多年來陪伴中小微企業成長茁壯，扮演新創公司進入資本市場的導航員。創櫃板成立邁入第13年，成果豐碩，至今已成功扶植34家公司轉為公開發行、31家登錄興櫃，並有八家公司完成上櫃或上市掛牌。

櫃買中心期許所有新創團隊能透過創櫃板的輔導資源穩步成長，逐步邁向興櫃及上櫃市場，響應政府AI新十大建設的「亞洲創新籌資平臺」，共同實現臺灣邁向「亞洲資產管理中心」的願景。更多創櫃板資訊，請參閱官方網站（https://www.tpex.org.tw/storage/about_event/gisaplus/index.htm#sc01）。