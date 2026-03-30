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錦明布局歐洲無人機

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

沖壓件廠錦明 （3230）積極布局歐洲無人機市場，衝刺營運成長。錦明日前參加位於德國的「XPONENTIAL Europe」展會，展示無人機產品。

錦明指出，歐洲各國在地緣政治壓力下，快速調整國防戰略部署，帶動戰術型無人機系統的需求急速升溫，各國採購思維也從單一硬體轉向尋求具備完整任務能力的系統解決方案。

德國是歐盟中國防預算最高的國家，在歐洲國防體系中具有高度指標地位，工業技術能力居世界領先地位，XPONENTIAL Europe匯聚來自43個國家、逾360家廠商，參展可望接觸最多客戶。

錦明指出，多年來在戰術無人機領域持續深耕，參展拉高無人機產品在全球的能見度，藉由德國在歐盟軍事上的指標性領導地位，打進歐盟各國的無人機戰備商機。錦明展出VIPER與SABER兩大系列，涵蓋近距離高機動戰術部署到中長距離快速任務執行的完整產品組合。

地緣政治 德國 歐盟

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