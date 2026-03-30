電源廠博大（8109）受惠醫療及交通運輸兩大應用需求推升，對第2季營運樂觀。法人看好，博大上半年有望優於去年同期，後市不看淡。

博大產品結構主攻工業、產業利基型產品，包含工業、醫療、綠能、交通運輸、軍用、通訊電源等應用，其中，來自交通運輸及醫療應用均有兩成水準，是營運主要成長引擎。

博大全力衝刺海外布局，董事會拍板加碼越南投資。博大表示，因應營造成本及原物料上漲等因素，對越南投資金額擬由800萬美元，提高至1,500萬美元。

為滿足客戶訂單需求，博大新建越南廠本季投產，台中新廠則已於上季新增10%至15%產能，估計未來越南廠與中國大陸無錫廠產能相當，台灣以高階電源產品為主力。

另一方面，博大推出全球1X1英寸功率最高的50W DC／DC電源轉換器，主攻輕薄短小，適用於無人機，法人預期，未來有望切入台灣及歐美軍用、工業無人機供應鏈。

博大去年營收17.42億元，年增15%，主要來自專案案件出貨需求持續回升激勵；稅後純益5.08億元，年減4.5%，每股純益6.18元，董事會決議去年度盈餘每股發放現金股利4元，加上資本公積0.5元，合計4.5元現金股利。今年2月營收1.21億元，月減29%，年減5.9%；前二月營收2.91億元，年增16.8%。