元太攜生態系夥伴 揮軍 COMPUTEX

元太（8069）去年攜手101家電子紙上下游產業夥伴，在顯示器產業重量級展會Touch Taiwan打造電子紙產業專區，是使用最大面積的參展廠商。但元太宣布，今年起不參展4月初的Touch Taiwan系列展，轉向參與COMPUTEX 2026，進軍台北世貿一館的「電子紙產業專區」，與同展場的AI機器人拚場。

元太董事長李政昊表示，元太在電子紙技術發展多年，持續提出不同的彩色技術。元太邁向大尺寸彩色電子紙等新應用，進一步拓展全球市場，今後將在COMPUTEX吸引更多全球買家關注。元太仍將與生態系的夥伴合作，在展會上共同提供完整解決方案。

面對AI熱潮，能源需求成為全球科技產業的重要挑戰。李政昊指出，AI競賽也是能源效率的競賽，AI與數位服務持續擴張，顯示設備不再只是資訊呈現工具，也將是支撐AI運作的重要節能基礎設施。當AI對電力需求持續增加，提升終端顯示設備的能源效率，能降低整體能源負擔且具成本效益。電子紙顯示器以極低功耗的特性，能有效釋放更多能源資源。