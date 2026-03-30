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元太今年拚賺逾一股本 主攻大尺寸電子紙材料

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
元太董事長李政昊。元太／提供
元太董事長李政昊。元太／提供

元太（8069）宣布，再斥資逾50億元，啟動觀音新廠建置作業，以10.5代線打造電子紙材料，元太今年獲利可望逾一個股本，新廠將是未來挑戰千億營收的動能來源。

元太董事長李政昊表示，觀音廠規劃為大尺寸電子紙材料的主力生產基地，將是元太最具競爭力的產線。觀音廠第一期新建工程預計2027年第2季完成，以承租華紙舊廠房建置電子紙材料的無塵室產線，該產線幅寬規劃為10.5代線的規格，2028年量產後，即能創造350億元的年營收。

他指出，觀音新廠基地面積共7,900坪，尚有5,000坪空地，規劃第二階段興建十層樓高的廠房，滿足元太衝刺電子紙廣告看板、戶外顯示器等大尺寸產品應用所需。

李政昊看好元太電子紙今年成長性，電子貨架標籤（ESL）需求仍相當強勁，元太去年出貨量約5億片，今年預期可超過6億片。零售數位看板逐漸升溫，電子紙因超低功耗特性，正受到更多客戶關注；在消費性電子應用方面，電子閱讀器市場正處於黑白顯示轉向彩色顯示的過渡期，上半年尚未明顯受到DRAM價格上漲影響。

元太2025合併營收361.16億元，年增12.3%，是歷史次高，以轉型後專攻電子紙後計算則創新高紀錄；全年獲利105.15億元，年增18.6%，為史上新高；每股純益9.14元。

李政昊認為，在新產能逐步放量挹注下，今年前二個月累計合併營收53.84億元，年增11%，已創同期新高。預估上半年單季營運表現均可望創下歷史同期次高水準，第3季將是全年營收高峰，第4季回到正常季節性偏淡表現。

法人估計，隨著元太新竹H5今年貢獻全年度產能，加計H6陸續完成裝機作業投入量產，元太今明年營運成長可期。2028年觀音廠K1量產後，元太年度營收可望挑戰千億元大關。

元太去年資本支出50億元，2026年在新竹廠、觀音廠及及美國上游材料同步啟動擴產下，估資本支出總額上看至50億至80億元。

材料 營收 電子紙

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