東生華四引擎 拓展版圖

東生華（8432）昨（27）日召開法說會，總經理楊思源表示，今年將持續驅動「四大核心增長引擎」：包括開發眼科與罕病利基產品、深耕台灣通路、擴張海外市場，及創造併購帶來的無機成長。此外，隨著雙引擎策略效益顯現，今年自費產品營收將挑戰6.5億元大關，占比目標將由初期的8%，大幅提升至50%。

楊思源表示，東生華因「雙引擎」策略與子公司併購綜效持續發酵，2025年全年營收13.37億元，年增20%；營業利益2.18億元，年增29%；稅後純益1.88 億元，年增40%；每股純益（EPS）3.63元。

東生華指出，2025年的成長動能主要源於核心產品穩定貢獻，以及子公司創益生技與高峰藥品納入版圖後的全面加持。目前集團已成功建構從預防、診斷到治療的完整醫療生態系。

東生華強調，該公司已提前兌現「五年取得十張藥證」目標，目前仍有15項研發專案進行中（含七項藥品、四項診斷及四項保健食品）。

在精準醫療領域，液態切片技術於2025年二度登上國際頂尖期刊，並榮獲第 28屆SNQ國家品質標章。