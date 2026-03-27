欣普羅董事 神盾占兩席

實物投影機大廠欣普羅（6560）今年改選八席董事（含四名獨董），公司昨（27）日公布董事（含獨立董事）候選人名單，神盾集團取得兩席董事席次。

欣普羅去年辦理私募案，神盾旗下安格以每股30元參與私募增資，總投資1.98億元，取得私普羅約兩成股權，成為單一最大股東，雙方攜手打造「AI 視覺解決方案」搶攻無人機市場等新應用。

欣普羅公布八席董事候選人，分別為陳義文、劉繼鴻、安格科技法人代表羅森洲（新任）、安格科技法人代表藍世旻（新任）；獨立董事為林美玲、鄭献勳、陳思合、官振毅（新任）。

欣普羅以實物投影機產品為主，營收占比達七成，去年底以來訂單回溫，今年前二月累計營收5,455萬元，年增1.77倍。