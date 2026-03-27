饗賓2025年 EPS 12.6元

饗賓（7883）昨（27）日通過2025年度財報，全年合併營收116.84億元，年增10.4%；稅後淨利7.45億元，年增415.1%，每股純益（EPS）躍升至12.6元，營收、獲利率與EPS同步改寫歷史新高。饗賓董事會通過實施庫藏股，將買回1,000張轉讓員工。

另一檔餐飲股乾杯（1269）昨日也公告去年財報，EPS達4.2元，創近五年新高，董事會通過每股配發現金股利4元。

饗賓預計自3月28日至5月27日間買回庫藏股，區間價格220元至300元，若股價低於區間下限，仍將持續執行買回計畫。

饗賓表示，去年營運實現同店成長、新店拓展與新品牌開創三大成長引擎，帶動財報表現，董事會擬配發每股現金股利10.08元，配發率達80%，以昨日收盤參考價252元計，殖利率4%。

展望2026年，饗賓計畫新增十至15家店面，深化與全台大型商場的合作，以放大單店營收與規模效益。在會員經營方面，旗下「iEAT」會員數已突破350萬人，貢獻約65%營收。

乾杯2025年全年合併營收46.49億元，年增2.9%，改寫歷史次高，稅後淨利8,618萬元，年增逾四倍，每股稅後純益4.2元，創近五年新高。董事會同步決議每股配發現金股利4元，配發率達95.2%，以昨日收盤參考價65.6元計算，現金殖利率達6.1％。

乾杯集團表示，2025年全年獲利顯著回升，主因為中國大陸事業精實策略奏效且轉虧為盈，整體獲利明顯改善。此外，英國事業仍處品牌扎根階段，下半年營收倍增，減輕整體負擔，扭轉集團上半年虧損局勢，全年獲利回到正軌。