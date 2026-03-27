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大世科2026年拚績增雙位數

經濟日報／ 記者籃珮禎蘇嘉維／台北報導
大世科總經理劉盈秀　圖／記者籃珮禎攝影
大世科總經理劉盈秀　圖／記者籃珮禎攝影

大同旗下系統資訊商大世科（8099）昨（27）日舉行法說會，總經理劉盈秀指出，2026年全球AI企業將邁向「自主決策」的代理型AI（Agentic AI）階段，大世科全力鎖定算力基礎建設、AI資安及雲端在地化商機，看好今年營收維持雙位數成長。

展望營運，劉盈秀指出，首季客戶拉貨積極，上半年營收表現預期優於去年同期，訂單能見度較明朗；下半年則受國際情勢不明朗等變數影響，目前仍需觀察。持續透過SaaS與訂閱制服務優化毛利結構。

大世科目前AI及算力相關業務占業績逾三成，攜手母公司大同發揮「算力與電力」垂直整合優勢，爭取國內外AIDC算力中心建置案。

劉盈秀強調，電力配置是算力中心最大瓶頸，透過整合大同重電技術與儲能方案，能提供從前端配電到後端算力建置的完整服務，雙方正共同爭取台灣及海外市場的ICT銷售案源。

劉盈秀表示，大世科從單純硬體銷售轉型為AI基礎建設整案服務商，推出「1AI」平台，提供從底層GPU算力、數據管理中台到上層應用解決方案。去年AI相關營收貢獻約8億元，主要來自AI算力案件，

隨著企業對高效能算力與散熱技術需求大增，大世科具備端對端整合能力，能協助製造業與金融業客戶快速落地。

在資安布局方面，資安服務由一次性買斷轉型為長期託管服務收入，增加經常性獲利；公司深耕智慧醫療與安防，已成功切入多家醫學中心。

大世科去年營收50.11億元，突破50億元大關，年增27.5%，稅後純益2.52億元，每股純益2.5元。受惠於AI基礎建設需求帶動，製造業營收占比從前一年的13.8%大幅成長至34%。

營收 法說會 大同

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