綠基登興櫃 首日大漲159%

大同旗下系統資訊商大世科（8099）昨（27）日舉行法說會，總經理劉盈秀指出，2026年全球AI企業將邁向「自主決策」的代理型AI（Agentic AI）階段，大世科全力鎖定算力基礎建設、AI資安及雲端在地化商機，看好今年營收維持雙位數成長。

2026-03-27 23:36