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綠基登興櫃 首日大漲159%

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦廠新漢旗下子公司綠基（7771）昨（27）日登錄興櫃交易，登錄價32元，盤中高點達到88元，終場收參考價83.1元，大漲逾159%。

綠基2025年營收6.48億元，年增26.9%，每股純益2.6元。

今年前二個月累計營收年減，主因今年2月有長年假影響出貨。

公司表示，後續訂單陸續出貨，營收可維持穩定成長。

綠基專注於影像AI技術與邊緣運算應用，以影像資料作為產業決策引擎，聚焦企業級影像應用，布局智慧商港、車載交通及工業關鍵基礎設施等領域。

新漢兼綠基董事長林茂昌表示，影像AI快速從傳統監控應用走向產業決策系統，未來持續深化智慧商港與工業產業場域應用外，產品線將延伸至軍工產業，包括無人機影像辨識等應用，拓展高附加價值市場。

軍工產業 基礎設施 營收

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