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倍利科30日開始上市買賣 首五個交易日無漲跌幅限制

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所公告，倍利科（7822）已公開發行普通股股票自3月30日開始上市買賣，倍利科技股份有限公司為初次上市掛牌，其普通股股票自上市買賣日起五個交易日，股價採無漲跌幅限制。

倍利科普通股數量有41,560,763股、現金增資股款繳納憑證4,000,000股。

證交所將於該股票上市買賣當天以盛大隆重掛牌典禮歡迎倍利科技股份有限公司加入上市行列，該典禮將於當日上午8點55分至9點30分間透過『WebPro證券暨期貨市場影音傳播網』實況轉播典禮內容，歡迎各界利用網路於典禮時間至http://webpro.twse.com.tw 觀看實況內容。

證交所 股票

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