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泰合生技拚上市 今年首家國內掛牌申請生力軍
臺灣證券交易所27日表示，泰合（6467）已正式送件申請股票上市。該公司是本年度首家申請上市的國內公司（不含創新板）。泰合生技目前實收資本額約為新台幣5.24億元。
在業務核心與市場布局方面，泰合生技專注於505(b)(2)新劑型新藥及困難學名藥的研發與銷售。根據公開說明書摘要顯示，該公司的市場結構極具國際化特色，目前內銷比例為0%，產品全數供應於外銷市場。公司董事長兼總經理為李世仁，總部位於台北市內湖區瑞光路。
財務表現與股權結構部分，泰合生技114年度營業收入為841萬元，稅前淨損為2.14億元，每股稅後虧損則為4.16元。截至115年2月底，全體董事持股比例為11.87%。本次上市案由元大證券擔任主辦承銷商。
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