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東生華法說會／去年營收年增20%、EPS 3.63元創佳績

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
東生華27日舉行法人說明會。東生華／提供
東生華27日舉行法人說明會。東生華／提供

東生華（8432）27日召開法人說明會。公司表示，去年營收突破13億元、獲利也寫佳績；旗下兩大子公司表現卓越；自費市場更布局有成，未來目標自費產品營收能挑戰6.5億元大關、營收占比突破50% 。

東生華27日召開法人說明會，由總經理楊思源主持。東生華表示，公司2025全年合併營收13.37億元，年增20%；合併營業利益2.18億元，年增29%；稅後純益1.88億元，年增 40%；每股純益（EPS）3.63 元，斬獲佳績。

東生華指出，2025年的成長動能主要源於核心產品穩定貢獻，以及子公司創益生技與高峰藥品納入版圖後的全面加持。目前集團已成功建構從預防、診斷到治療的完整醫療生態系。

在2025年營收比重中，「介入與治療（藥品）」占比58%；「預防與保健（疫苗、保健食品）」合計占比37%；「診斷與追蹤（檢測）」則貢獻4%。

旗下兩大小金雞也表現卓越。高峰藥品2025 年每股純益（EPS）達 6.09 元，擬發放總計 4.00 元股利（含現金 3.00 元、股票 1.00 元）；創益生技（6566）則繳出EPS 1.69元佳績，於該年度正式轉盈並首次發放現金股利 1.00 元，展現營運轉折後的實質回饋能力。

東生華也強調，該公司已提前兌現「五年取得 10 張藥證」目標，目前仍有 15 項研發專案進行中（含 7 項藥品、4 項診斷及 4 項保健食品）。為落實 ESG 與社會責任，罕見疾病專案預計於 2026 及 2028 年接續上市；子公司也將於明年推出醫敏家系列及骨骼保健產品，持續擴張高毛利自費市場。

在精準醫療領域，液態切片技術於 2025 年二度登上國際頂尖期刊，並榮獲第28屆SNQ 國家品質標章。該技術成功將胸腹水轉化為診斷檢體，落實非侵入性檢測。2026 年亦推出兩項乳癌檢測新品項，為四期選藥患者提供更具價值的治療選擇。

總經理楊思源強調，東生華已成功轉型為全方位醫療生態系集團。展望2026年，將持續驅動「四大核心增長引擎」：包括開發眼科與罕病利基產品、深耕台灣通路、擴張海外市場，及創造併購帶來的無機成長。

東生華指出，隨雙引擎策略效益顯現，自費產品營收預計挑戰突破6.5億元大關，占比目標將由初期的8%，大幅提升至50%，在優化獲利結構的同時，厚植集團營運動能，致力實現企業永續經營與長期價值。

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