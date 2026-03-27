大世科法說會／攜手母公司大同 建立AI生態系

大世科（8099）27日表示，公司將藉由與大同（2371）集團之間的合作，發揮算力及電力垂直整合的優勢，加上應用、資安及網路等領域，作為公司主要發展的四大布局方向。此外還將整合客戶資源，為彼此帶來更多專案機會。

大同集團在重電領域深耕多年，頗有建樹，加上大世科能源管理的優化能力，能夠協助客戶解決 AI Data Center 在電力上可能會面臨到的供應瓶頸，與競爭對手做出差異化，擴大競爭優勢。

而在 AI 應用上面，大世科持續將技術轉成實際的商務價值，在製造、醫療、客服跟政府的場域上，都努力朝著讓 AI應用產品能夠快速落地的方向發展，成為大世科持續性的營收來源。

資安的部分，大世科採取主動式防禦策略，協助客戶導入零信任的架構跟持續驗證的機制，並結合現下最新的持續性威脅的暴露管理，確保客戶在使用 AI 的算力跟應用時，都能在一個安全可控的環境下運行。

最後在網路基礎建設方面，公司也持續布局，努力為客戶在資料中心跟雲端之間搭建穩固的橋樑，並想辦法提升 AI 的運算效率。總結來說，公司的四大布局就是：以算力為基礎，以電力作保障，應用是價值所在，資安及網路則是支撐的關鍵。