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普生通過德國LIPH換股投資案 強化財務結構、提升未來資本運作彈性

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

普生（4117）27日召開重大訊息記者會，董事會宣布通過換股投資案，與德國法蘭克福主板上市公司LIPH換股投資，期能藉此強化財務體質，並提升未來資本運作彈性。

普生27日召開重訊記者會，該公司表示，董事會已通過旗下子公司GB Holdings Limited （GBH）及居禮股份有限公司，與德國法蘭克福證券交易所主板上市公司Leo International Precision Health Aktiengesellschaft（LIPH）之換股投資案。

普生表示，此次換股計畫交易預計於2026年第2季完成；交易完成後，將認列處分採用權益法之投資利益，有助強化財務結構穩健度、助益未來資本運作彈性。

普生指出，此次交易由普生集團旗下100％持股之子公司GB Holdings Limited（GBH）及居禮股份有限公司共同參與。上述二家子公司擬將合計持有之美國Danner Laboratory Inc之51％股權（共計4,667,844股），以「實物出資(Contribution in Kind)」方式轉換為德國LIPH公司之新發行股份。

依據換股計畫，LIPH預計總發行1,060,800股股份作為對價，普生集團將持有LIPH約1.19％股權，並持續保有對Danner 49％之管理穩定性。

普生說明，依據德國公司法第27、183及188條等法規辦理，此案採取兩階段換股機制，普生集團將原先屬於非流動性資產之子公司股權，轉化為於法蘭克福證券交易所主板交易之上市股份。此外，此次協議亦設有「恢復條款（Mandatory Restoration）」，若交易未能如期完成，普生集團得以收回原持有之Danner股權。

法蘭克福 德國 上市公司

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