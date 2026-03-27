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大世科法說會／切入AI算力基建、帶動營運成長 2026迎重大轉變

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

大世科（8099）27日舉辦法說會，公司表示，去年切入AI算力基礎建設，帶動整體專案規模提升，成為主要成長動能，再加上製造業數位轉型需求，今年有望維持雙位數成長幅度。

總經理劉盈秀指出，大世科去年製造業客戶產業比重從13.8%大幅成長至34%，主要就是由切入AI算力基礎建設所帶動，而以收入結構來看，AI 跟算力相關的業務已經超過了三成。

劉盈秀表示，由於服務跟 AI應用具有高附加價值，因此隨著比重提升將會改善整體毛利率表現。藉由多年來在AI 算力跟應用上面的一個布局，大世科成為AI生態系核心，能夠從基礎建設一路延伸至應用及服務，提供客戶一站式的完整解決方案。

對於2026年的大趨勢，劉盈秀認為AI產業將會有重大轉變，從過往的輔助工具轉變為自主決策代理型產品，企業營運模式即將被重塑，而對於系統整合商來說，模型的治理以及 AI 在各種場景的落地將會是影響競爭力的關鍵。

客戶 製造業 算力

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