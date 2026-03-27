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千金股新血來了！倍利科30日上市掛牌 抽中1張有望賺82萬、報酬率105%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
股市示意圖。圖／ingimage
股市示意圖。圖／ingimage

台股近期走勢震盪激烈，集中市場及櫃買市場下周將各有1檔新股掛牌，其中，興櫃第三高價千金股倍利科（7822）將在3月30日掛牌上市，每股承銷價780元，以27日興櫃收盤價1,600元計算，抽中1張可望賺進82萬元，報酬率高達105.12%。

興櫃市場目前有漢測（7856）、山太士（3595）、倍利科、創新服務（7828）等4檔千金股，倍利科位居第三高價千金股，預計3月30日上市掛牌，承銷價780元，公開申購時吸引24萬5,171人參與抽籤，中籤率0.28%。

倍利科是以 AI 演算法為核心的高階半導體檢測設備供應商，在 AI、高效能運算（HPC）及先進封裝需求快速升溫帶動下，CoWoS 等先進封裝產能持續擴張，進一步推升相關檢測與量測設備需求，產業趨勢明確，有利營運的加速成長。

倍利科近年營運規模正式進入高速成長期，合併營收自2023年約2.1億元，2024年大增至7.2億元，2025年攀升至20.75億元，年增率高達187.82%，成長動能相當顯著；隨著營收規模快速擴張，正式跨越損益平衡點， 2024 年每股盈餘（EPS） 3.84 元，2025 年 EPS 增至 14.04 元。

倍利科表示，受惠半導體先進製程與封裝需求爆發性成長，以「AI 演算法」與「高階光學檢量測」雙引擎為技術核心，帶動營運持續向上，今年營收維持雙位數成長，可望再創新高。

另外，櫃買市場也有新股將在3月30日掛牌上櫃，公勝保經（6028）每股承銷價72元，以27日興櫃收盤價為97.9元計算，抽中1張可望獲利2.59萬元，報酬率35.97%。

報酬率 CoWoS

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