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太醫三路並進 打造新引擎

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
太平洋醫材發言人王昱婷。記者謝柏宏／攝影
太平洋醫材發言人王昱婷。記者謝柏宏／攝影

太醫（4126）昨（26）日參加櫃買中心舉辦的業績發表會，公司發言人、總經理室特別助理王昱婷表示，後疫情時代全球醫材產業出現感染防控永久升級，手術量與慢性病復甦，及新興市場持續成長等趨勢。

太醫近年積極布局北美市場，隨著美國關稅帶來市場重整，正好讓公司能在當地開拓新機會。

太醫去年合併營收24億元，年增2.5%，稅後淨利3.8億元，毛利率維持約30%水準，每股純益5.27元。王昱婷表示，自2005年以來太醫已連續15年維持正成長，並於2022年至2025年持續創下新高，去年營收表現已優於新冠疫情爆發前的營收。

王昱婷指出，後疫情時代全球醫材產業需求正出現結構性變化，包括感染防控永久升級，手術量與慢性病復甦，及新興市場持續成長，均帶動醫療耗材市場穩定成長。全球醫材市場2025年推估年增率約4.1%，2023至2027年複合成長率（CAGR）約5.3%至5.5%，顯示產業已進入「穩健成長」的新常態。

太醫目前產品組合以管類、密閉式抽痰管及傷口引流套為主，其中2025年管類與密閉式抽痰管合計占比近五成，仍為主要營收來源。其中去年管類產品的業績年增11%，密閉式抽痰管年增也達到13%，目前密閉式抽痰管更是全球前三大供應商。

展望2026年，王昱婷表示，在全球醫療支出提升與人口老化趨勢下，醫療耗材市場具備長期成長動能，公司將透過產能擴充、產品優化及全球布局，穩健推動營收與獲利持續成長。

展望未來，太醫將聚焦三大方向推動成長，包括持續取得國際法規認證（如EU MDR），強化全球市場布局，以及發展智慧醫材與數位轉型應用，尤其公司正在開發智慧監控產品，後續將有機會成為帶動業績成長的新利器。

新興市場 營收 太醫

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