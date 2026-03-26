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路易莎全年業績衝40億

經濟日報／ 記者嚴雅芳黃淑惠／台北報導

路易莎（2758）董事長黃銘賢昨（26）日表示，集團今年將同步推進展店、多品牌餐飲布局與後勤供應鏈升級，除確定新開30家路易莎咖啡直營門市、20多家多品牌餐廳外，新莊總部與「幸福土地」兩大建設案也持續推進。

在主力咖啡品牌持續擴張之際，路易莎也同步加快餐飲版圖布局，接手改造傑克兄弟牛排館，強化早午餐、餐酒與聚餐場景，為集團下一階段多品牌成長提前鋪路。展望今年營收目標可望挑戰40億元新高水準。

黃銘賢表示，目前路易莎咖啡直營店約220家、加盟店約330家，今年除持續擴張主品牌外，也將同步推進多品牌餐飲版圖，全年預計新增20多家多品牌餐廳。路易莎加盟策略方面，將持續保留優質加盟主，並鼓勵經營穩定者擴點；至於經營較辛苦的加盟門市，也可由公司接手回收、重新優化，藉此維持整體通路品質與經營效率。

咖啡 餐飲 品牌

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