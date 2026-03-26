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超秦2025年每股純益4.02元 股利2.84元
超秦企業（8345）董事會昨（26）日通過2025年財報，去年全年合併營收達39.90億元，年增11.14％，全年稅後淨利達2.09億元，年增61.14％，每股純益為4.02元。
超秦董事會並決議擬配發每股2.84元股利，其中包含現金股利1.3元、股票股利1.54元。超秦並宣布成立新品牌「超秦烤雞」跨足餐飲服務業。
超秦為北台灣最大家禽電動屠宰場，2025年營收、獲利皆締造佳績。展望後市，超秦董事長卓靖倫表示，去年受惠於市場需求增加及屠宰量提升，整體營運表現亮眼，由於電宰線的擴充，屠宰量能提升25％，目前產能已達到每小時8,400隻，今年將持續研發新商品、拓展新通路，期許將傳統農產品朝向「高附加價值化」努力，力拚獲利維持高水準表現。
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