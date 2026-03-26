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宏于電機2025年 EPS 12.24元 配息7元
宏于電機（7869）昨（26）日公告財報，2025年稅後純益3.02億元，年增30.32％，每股稅後純益（EPS）12.24元，擬配發每股現金股利7元，依昨日收盤價390元計算，現金殖利率1.7％。
宏于電機以智能配電盤、電力導體與能源系統工程三大事業為核心，其中在電力導體方面，為全台最大銅排進口商及專業ODM設計加工廠，市占已達全台50%以上，目前年產能1,700噸。
宏于電機表示，受惠台電強韌電網計畫，並持續推動電力規格由CNS舊制轉為國際IEC規格， 對於電力設備精度、容忍值、安全性、資訊監控等規格持續提高，所有標案無論新設備與舊設備均持續汰換符合IEC規定，龐大商機為台灣重電產業注入新活血。
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