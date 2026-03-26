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享溫馨將上市 每股30元

經濟日報／ 記者黃淑惠嚴雅芳／台北報導

享溫馨（7760）昨（26）日舉辦上市前業績發表會，預計4月下旬掛牌上市，暫定每股承銷價為30元，享溫馨總經理李奇霖表示，享溫馨KTV今年將再新增兩家新據點並拿下政府BOT案，預計第4季在高鐵左營站附近開設「享Hotel」，跨入旅宿市場。

享溫馨以KTV為核心流量入口，串聯婚宴會館、火鍋與鐵板燒品牌，打造出「複合式娛樂餐飲」平台，更首創將火鍋與鐵板燒導入KTV包廂，讓消費者歡唱同時即可享用多元餐飲，明顯拉開與傳統KTV的差異化距離。

享溫馨旗下經營16家KTV、四家婚宴會館、三家打享野鍋及一家御享鐵板燒，不僅KTV規模居南台灣之冠；婚宴會館場地寬敞無樑柱，最多可容納約200桌，兼具大型宴席、企業活動與家庭聚會的承接能力，同樣為南部規模最大；歡唱、餐飲與宴會三大事業由此形成跨品牌、跨場域的客流互導效益。同時，門市採庭園式空間設計，注重消防安全與顧客舒適度，全面兼顧各年齡層的休閒需求。　

總經理李奇霖指出，有別於傳統KTV主攻年輕族群的侷限，享溫馨透過長青時段、健康餐食、家庭聚餐方案並進，成功拓展中高齡與家庭客市場；婚宴會館同步承接各類工商活動與企業聚會，使客群結構具備高度分散性。2025年總來客數達170萬人次，宴會服務桌數超過3萬桌，營運根基穩固。

台灣KTV產業2025年營業額達158.61億元，餐館業規模則上看8,540.5億元，享溫馨正好站在兩大消費市場的交會點上。該公司近三年視聽歌唱市占率分別為6.74%、7.12%、6.08%，享溫馨以約1%的KTV門市家數佔比，單店營運效率顯著優於同業，創造相對高的營收貢獻，反映品牌力、坪效與客單價均具競爭力。

研調機構Dimension Market Research預估，全球卡拉OK市場2025年營收約91.67億美元，至2034年將以年複合成長率5.2%擴張至144.57億美元；2025年台灣KTV產業總產值約158.6億元，為產業長期發展提供有利背景。

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