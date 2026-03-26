快訊

美股現拋售潮…四大指數全收黑！標普500創1月來最大跌幅 那指陷修

柯文哲一審遭重判 將成催化藍白合的強力膠

聽新聞
0:00 / 0:00

和迅通過上櫃審議

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

再生醫療公司和迅（6986）通過櫃買中心上櫃審議會，在市場布局方面，已透過多元管道拓展海外市場，除了已成功簽署技術授權合作案外，也積極與北美、東南亞等地的潛在合作夥伴洽談，探索更多市場合作機會。

和迅是一家專注於細胞治療技術生產與應用領域的專門公司，在市場布局上，已透過多元管道拓展海外市場，除了已成功簽署技術授權合作案外，也積極與北美、東南亞等地的潛在合作夥伴洽談，探索更多市場合作機會。

和迅所發展的「異體臍帶間質幹細胞」與「幹細胞衍生物」，主要應用於心血管疾病臨床治療上，公司目前也持續開發各類製程技術與建置全封閉自動化產線，投入再生醫療產品CDMO/CMO業務。

和迅去年營收2.9億元、年增2.3%，稅後純益1.1億元，年減23%，每股稅後純益（EPS）2.43元。

櫃買中心 東南亞 心血管疾病

延伸閱讀

禾榮科中子放射照射系統涵蓋BNCT治療計劃系統 通過TFDA醫材認證

富邦證輔導 民盛掛牌上櫃

永立榮兩業務 轉動營運

永立榮雙引擎帶動 細胞新藥與醫美保健並進…今明兩年營收都要倍增成長

相關新聞

力旺營運將躍增 先進製程開案達55件 PUF 技術進入收割期

矽智財（IP）廠力旺（3529）昨（26）日參加櫃買業績發表會，隨著3奈米至7奈米開案持續累積已達55個開案，正積極取代業界傳統的eFuse技術，只要其技術在晶圓代工龍頭12吋晶圓的滲透率、從目前的1.2%成長到5%，將助益後市營運表現，法人更估計有望呈現數倍以上增長幅度。

太醫三路並進 打造新引擎

太醫（4126）昨（26）日參加櫃買中心舉辦的業績發表會，公司發言人、總經理室特別助理王昱婷表示，後疫情時代全球醫材產業出現感染防控永久升級，手術量與慢性病復甦，及新興市場持續成長等趨勢。

光洋科2026年拚賺一股本

光洋科（1785）受惠台積電2奈米高階製程靶材出貨挹注，加上AI伺服器帶動記憶體需求擴大，最新出貨釕靶材給台積電開發電阻式記憶體（RRAM），突破物性限制並加快2奈米CMOS製程進度，技術含量大增，推升獲利結構顯著優化，今年獲利將大爆發，有望挑戰賺一個股本。

臺慶科2026年全年營收衝新高

電感大廠臺慶科（3357）昨（26）日於法說會表示，AI伺服器與高速運算需求持續升溫，該公司加速導入AI電源管理相關電感產品，亦切入當紅的800V以上高壓直流電（HVDC）應用，帶動整體產品組合優化。法人預估，臺慶科今年AI產品線業績續揚，全年營收衝新高無虞。

宏碁智新2026年業績挑戰倍增

宏碁集團旗下智慧家電品牌宏碁智新（7794）預計將於4月上櫃，昨（26）日舉行新品發表會。宏碁智新今年在三大策略帶動下，近年營運持續向上，董座侯知遠喊話，期盼今年能繳出業績倍數成長的成績單。

光譜訂單看到2027年下半年

變壓器暨電子零組件光譜（5381，原名合正）總經理謝炳輝昨（26）日指出，目前在手訂單已達30億元，能見度直達明年下半年，且因銅價持續上漲，已調漲報價約一成，下半年並將開始外銷北美市場，整體而言，全年營運較去年樂觀。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。