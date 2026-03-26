再生醫療公司和迅（6986）通過櫃買中心上櫃審議會，在市場布局方面，已透過多元管道拓展海外市場，除了已成功簽署技術授權合作案外，也積極與北美、東南亞等地的潛在合作夥伴洽談，探索更多市場合作機會。

和迅是一家專注於細胞治療技術生產與應用領域的專門公司，在市場布局上，已透過多元管道拓展海外市場，除了已成功簽署技術授權合作案外，也積極與北美、東南亞等地的潛在合作夥伴洽談，探索更多市場合作機會。

和迅所發展的「異體臍帶間質幹細胞」與「幹細胞衍生物」，主要應用於心血管疾病臨床治療上，公司目前也持續開發各類製程技術與建置全封閉自動化產線，投入再生醫療產品CDMO/CMO業務。

和迅去年營收2.9億元、年增2.3%，稅後純益1.1億元，年減23%，每股稅後純益（EPS）2.43元。