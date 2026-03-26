閎康2月 EPS 0.26元 系微0.24元

矽智財（IP）廠力旺（3529）昨（26）日參加櫃買業績發表會，隨著3奈米至7奈米開案持續累積已達55個開案，正積極取代業界傳統的eFuse技術，只要其技術在晶圓代工龍頭12吋晶圓的滲透率、從目前的1.2%成長到5%，將助益後市營運表現，法人更估計有望呈現數倍以上增長幅度。

2026-03-27 00:14