臺慶科2026年全年營收衝新高

電感大廠臺慶科（3357）昨（26）日於法說會表示，AI伺服器與高速運算需求持續升溫，該公司加速導入AI電源管理相關電感產品，亦切入當紅的800V以上高壓直流電（HVDC）應用，帶動整體產品組合優化。法人預估，臺慶科今年AI產品線業績續揚，全年營收衝新高無虞。

臺慶科指出，AI應用已從過去單一運算核心，擴展至電源供應、高速記憶體、散熱及高速傳輸等多元場景，帶動高效能電源管理需求快速攀升。該公司在AI超級晶片及ASIC相關平台，主攻高效能功率電感與耦合電感等產品，預計第3季起隨客戶新平台放量，出貨將逐季攀升，為營收帶來顯著挹注。

臺慶科近年積極提升高信賴性應用占比，鎖定AI伺服器、車用電子及HVDC等市場，其中，針對瞬態電流1000A以上的高功率需求，已完成相關電感與變壓器產品開發，並持續配合客戶進行應用驗證。法人看好，此類產品單價與毛利率均優於傳統消費型產品，將進一步強化整體獲利結構。臺慶科亦切入電動車高速充電系統。公司強調，相關產品在耐壓與穩定性要求大幅提升，技術門檻相對較高，有助於建立差異化競爭優勢，並帶動長期毛利率向上。

針對價格策略，臺慶科說明，去年第4季已啟動調漲，主要反映貴金屬原材料價格波動。

臺慶科持續推進馬來西亞新廠，並因應北美雲端服務供應商（CSP）對「非中國製造」的需求進行相關稽核準備。