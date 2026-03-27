光洋科2026年拚賺一股本

光洋科（1785）受惠台積電2奈米高階製程靶材出貨挹注，加上AI伺服器帶動記憶體需求擴大，最新出貨釕靶材給台積電開發電阻式記憶體（RRAM），突破物性限制並加快2奈米CMOS製程進度，技術含量大增，推升獲利結構顯著優化，今年獲利將大爆發，有望挑戰賺一個股本。

光洋科自結2月每股純益0.69元，一個月賺贏去年上半年。回顧過往，台積電曾公開表態支持光洋科技術團隊，打消外部入主念頭，顯見其在供應鏈中的不可替代性。

法人指出，2奈米高純度靶材供應商以日商為主，但全球目前僅台積電具備2奈米製程穩健量產能力，日系靶材廠僅能共同分食一家客戶訂單，導致三井金屬、松田、JX等老牌業者紛紛退出或轉向銅箔等AI材料，未深化2奈米靶材研發。光洋科穩坐台積電最大本土供應商地位，隨2奈米產能陸續開出，將帶動全年營運衝向新高峰。

業界分析，從新冠肺炎到中東戰爭，精密材料運輸風險升高，促使台積電強化特化材料本土化策略。隨日商淡出，台灣業者可望逐步躍居主要供應商。

供應鏈表示，光洋科近期並推出釕靶材給台積電開發電阻式記憶體（RRAM），突破物性限制並加快2奈米CMOS製程進度，技術含量大幅提升。由於RRAM與MRAM具備低功耗、非揮發性與快速寫入特性，是物聯網及車用MCU的理想替代方案，光洋科在特殊貴金屬的投入，使其在高效能儲存領域具備長線增長空間。

法人透露，光洋科針對2奈米邏輯製程開發的特殊貴金屬靶材，已成為台積電先進製程的核心材料。由於2奈米對材料純度與物理特性要求極高，光洋科透過持股約96%的子公司創鉅，深耕銅錳（CuMn）靶材等關鍵材料，確保領先優勢。

隨AI應用對高效能運算需求噴發，高毛利、高單價靶材出貨占比提升，將使毛利率維持高檔，成為支撐獲利的主引擎。

業界指出，光洋科在AI伺服器儲存需求同樣掌握關鍵，受惠希捷（Seagate）與威騰（WD）等大廠需求強勁，特別是KVCache帶動固態硬碟（SSD）與高容量硬碟靶材出貨穩定成長。光洋科穩居硬碟靶材龍頭，隨記憶體市場供不應求，相關產品與半導體先進製程形成營運雙引擎。

法人分析，光洋科子公司創鉅近期增資不僅為擴產準備，更強化與晶圓大廠在先進製程材料的深度連結，被視為集團金雞母與成長基石。