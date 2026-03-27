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力旺營運將躍增 先進製程開案達55件 PUF 技術進入收割期

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
力旺董事長徐清祥。記者鐘惠玲／攝影
力旺董事長徐清祥。記者鐘惠玲／攝影

矽智財（IP）廠力旺（3529）昨（26）日參加櫃買業績發表會，隨著3奈米至7奈米開案持續累積已達55個開案，正積極取代業界傳統的eFuse技術，只要其技術在晶圓代工龍頭12吋晶圓的滲透率、從目前的1.2%成長到5%，將助益後市營運表現，法人更估計有望呈現數倍以上增長幅度。

技術布局上，力旺指出，OTP技術已廣泛應用於AI晶片關鍵環節，包括SRAM修復與高頻寬記憶體（HBM）等領域，切入新一代CPU與GPU傳輸架構，並提供Flash加密防護，強化AI資料安全，隨著AI晶片架構日益複雜，相關IP需求同步提升。

除AI應用外，地緣政治升溫帶動半導體安全需求大幅提升，力旺布局多年PUF（Physical Unclonable Function）技術進入收割期，已取得美國政府3奈米專案導入，該技術可為晶片生成不可複製的唯一識別「指紋」，符合國際安全規範，防範晶片遭竄改或非法流通。

值得注意的是，PUF導入能顯著提升公司權利金結構，力旺指出，傳統OTP權利金約1.5%，若結合PUF，權利金可提升至2%至3%，進一步延伸至系統級安全設備，甚至可達產品單價10%的抽成水準，為未來獲利成長提供強勁動能。

力旺強調「純IP授權」定位，具備極高競爭門檻，營業利益率超過60%，且無庫存與折舊壓力，一旦技術導入客戶產品，因替換成本極高，形成長期穩定的權利金收入來源，現在仍持續收取20年前導入技術的授權收入，展現長尾效應優勢。

除此之外，隨製程持續微縮，力旺亦享有結構性單價提升紅利。公司點出，每一世代製程升級，IP授權單價平均可提升約30%，搭配每年超過600個設計定案（Tape-out），其中一半來自既有客戶升級製程，另一半為新客戶導入，形成穩定成長的態勢格局。

晶片 地緣政治 IP授權

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