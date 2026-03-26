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叡揚法說會／AI將逐漸平民化 企業端應用將迎來大爆發

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

叡揚（6752）總經理陳世安26日於法說會上指出，隨著算力規模持續擴大，單價將逐步降低，直到企業端能夠輕鬆負擔起使用價格，屆時就會是企業端AI應用大爆發的時刻。雖然確切發生時間點尚未可知，但叡揚認為目前趨勢正朝著這個方向持續發展。

陳世安表示，在AI的蓬勃發展下，AI Server有機會像過往的PC、Laptop一般，從二、三十萬的價格，一步步降至兩、三萬，而隨著價格逐步降低，算力CP值便會直線成長，企業端能夠大量投入，開發SLM（小語言模型），演算法將會快速成長，配合著算力價格的持續降低，將會形成一個黃金交叉，為AI應用帶來爆發性成長。

陳世安以GB10為例，過往H系列剛問世時，價格之高就連台灣的中大型企業也無法吸收其成本，更不用說中小型企業；即便到現在，H系列仍是許多中小型企業難以跨入的領域，此時GB10就成為了最好的選擇，兩台GB10大約只要30萬的價格，能夠支援運行千億等級的模型，適合中小型企業開始投入AI的研發。陳世安認為，未來這樣的演化過程將會不斷持續，公司也將跟著大潮流向前邁進。

黃金交叉 語言模型 GB10 算力

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