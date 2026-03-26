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泰宗轉上市 申購報酬率高達64.7%、一張現賺6.6萬元

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所表示，泰宗（4169）採競價拍賣方式辦理承銷，於3月26日順利完成，得標加權平均價格為142.13元。

泰宗初上市普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，泰宗辦理競價拍賣股數5,316仟股，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於3月26日上午10時於證交所經由公開方式圓滿完成電腦開標作業，並全部順利拍賣成功，最低得標價格125.50元、最高得標價格179.00元。

另外，泰宗公開申購將於3月27日截止，承銷價102元，一人可申購1張。以泰宗26日興櫃均價167.99元計算，抽中現賺6.6萬元、報酬率達64.7％。

泰宗上市日期4月8日，上市前承銷股數1,378張，公布截至19日開盤前有122,332筆申購單，換算當前中籤率僅0.11％，預計最終中籤率將更低。

上開相關得標資訊請參考證交所網站/市場公告/競價拍賣公告：https://www.twse.com.tw/zh/announcement/auction.html

股票 價格 證交所 報酬率

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