宏于電機財報／2025年全年EPS 12.24元 擬配息7元

宏于電機（7869）26日公告財報，2025年稅後純益3.02億元，年增30.32％，每股稅後純益（EPS）12.24元，擬配發每股現金股利7元，依26日收盤價390元計算，現金殖利率1.7％。

宏于電機以智能配電盤、電力導體與能源系統工程三大事業為核心，其中在電力導體方面，為全台最大銅排進口商及專業ODM設計加工廠，市占已達全台50%以上，目前年產能1,700噸。

宏于電機表示，受惠台電強韌電網計畫，並持續推動電力規格由CNS舊制轉為國際IEC規格，對於電力設備精度、容忍值、安全性、資訊監控等規格持續提高，所有標案無論新設備與舊設備均持續汰換符合IEC規定，龐大商機為台灣重電產業注入新活血。

此外，近年在AI科技產業快速發展下，宏于電機亦切入布局，宏于表示，觀察到AI資料中心用電設備有在地化的趨勢，結合施耐德的技術優勢，在台灣本地製造低壓 OKKEN 配電櫃，公司提供模組化、具高安全性的設計方案，並與施耐德共同鎖定台灣資料中心市場，攜手拓展高端配電設備領域。

海外布局上，宏于電機表示，主要瞄準東南亞市場，並於越南設立子公司，考量這些國家正處於能源基礎建設與製造業快速成長階段，對高品質配電盤及能源管理設備需求殷切，藉此掌握新興市場需求利基，並以區域據點作為出口中樞，穩定拓展亞太版圖。