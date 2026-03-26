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大樹法說會／2027年台灣店數目標將拚520店、大陸擬開放加盟衝千店

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

大樹（6469）26日召開法說會，副總盧山峰表示，歷經2023年至2025年藥局市場高度競爭與產業震盪後，公司已完成內部調整與新事業布局，2026年起將重返成長軌道，進入「快速複製」階段，帶動營運動能回溫。盧山峰指出，大樹將以品類優化、服務擴充與新事業放大為三大主軸，並啟動寵物用藥與健康服務布局，搭配展店與平台化策略，重新擴大市場版圖。

盧山峰表示，過去三年藥局產業出現不理性競爭，包括加價搶人、搶店與削價競爭，導致整體獲利空間遭壓縮。大樹在此期間選擇不參與惡性競爭，維持保守展店與健康經營策略，雖使成長動能一度趨緩，但成功守住獲利基礎，並在市場重新洗牌過程中保留實力。

截至2025年底，大樹全台門市達428家，全年淨增42家。公司指出，過去因藥師人力短缺與競爭激烈，展店策略相對保守，但透過品類優化與商品結構調整，毛利額成長已逐步追上店數擴張速度。雖然費用率上升帶動營業利益率短期承壓，但整體營運體質已逐步改善。

面對少子化與高齡化趨勢，大樹近年積極調整商品組合與服務內容。公司指出，在測試門市導入新品類後，新增營收已成功彌補少子化帶來的業績下滑，相關品類與服務目前已創造約30億元年營收，2026年起將加速複製至全台門市，放大營收貢獻。

盧山峰強調，2026年將是公司發展的重要轉捩點，主要來自五大因素，包括產業競爭趨緩、同業獲利下滑甚至出現經營困境、大樹費用率上升趨於平穩、新事業由投入期轉為穩定期，以及品類與服務擴充已成功對沖少子化影響，為營運回升奠定基礎。

其中最受市場關注的是寵物相關布局。盧山峰表示，隨2026年7月開放動物用人藥政策上路，大樹將整合既有寵物事業團隊，將服務據點從原本約10家擴大至全台400多家藥局門市，並同步串聯寵物診所與醫院體系，切入寵物健康市場。公司認為，此舉將帶來全新客群與需求，成為未來成長重要動能。

在展店規劃方面，大樹將進入第二階段擴張，目標2027年將門市數推進至520家，並持續優化不同店型，包括商圈店、社區店、商辦店及超市複合店等，待各店型驗證成熟後再進一步擴大規模。長期目標則朝2030年700家門市邁進，2035年挑戰1,000店規模。

除實體門市外，大樹也持續推進「精準健康交易平台」布局。公司指出，該平台已於2025年完成建置，預計2026年導入門市，整合消費者需求、醫療服務與商品供應，打造以數據為核心的健康服務生態系。公司強調，大樹並非發展傳統電商，而是以「服務導向」為核心，建立大健康產業的整合平台。

海外布局方面，大樹目前已在中國大陸完成5家實體示範店，未來將以加盟模式推進，長期目標朝1,000家加盟店發展。除通路擴張外，大樹也規劃以核心競爭力延伸發展自有品牌，目標打造五個品牌，並進一步打入五個地區的供應鏈體系，作為海外布局的下一階段成長動能。

針對市場關注的人力與租金成本上升問題，公司表示，確實對新展店損益帶來壓力，但透過新品類帶來的毛利增長，可逐步吸收相關成本，影響相對可控。至於近期原物料上漲，主要集中在塑化相關產品，對整體成本影響有限，短期對營運不構成重大衝擊。

寵物

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