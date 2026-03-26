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宏碁智新預計將於4月轉上櫃 今年營收期盼翻倍成長

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
宏碁智新26日舉行新品發表會，左至右為宏碁智新消費性事業處處長陳怡瑾、董事長侯知遠、總經理高國書。記者吳凱中／攝影
宏碁智新26日舉行新品發表會，左至右為宏碁智新消費性事業處處長陳怡瑾、董事長侯知遠、總經理高國書。記者吳凱中／攝影

宏碁（2353）集團旗下智慧家電品牌宏碁智新（7794）預計將於4月上櫃，26日舉行新品發表會，展望後市，宏碁智新董事長侯知遠指出，宏碁智新在三大策略帶動下，帶動近年營運持續成長，預估今年全年低標營收雙位數成長，期盼能交出倍數成長成績。

宏碁智新2025年營收9.9億元，年增18.71%；毛利率24.4%、營益率7.86%；稅後純益6,800萬元，年增172%，每股純益為2.72元。此外，展望後市，侯知遠表示，宏碁智新2026年累計前兩個月營收已達1.68億元，年增36.04%，呈現穩定增長，今年全年來看，低標雙位數成長，期盼能交出倍數成長成績。

針對印度市場，高國書表示，目前在在印度銷售電視「賣出手感」，今年首季開始銷售空調產品，現在市場反饋還不錯，預估今年宏碁智新在印度市場將有雙位數增長。

根據Cognitive Market Research報告，受惠於物聯網整合與城市化進程，全球家電市場規模預估至2030年可達1.15兆美元，年複合成長率約5.7%。宏碁智新瞄準市場需求，聚焦於智慧健康家電布局，目前已建構八大產品線。

高國書表示，宏碁智成長靠三大策略。第一、軟需求往硬剛需：也就是開始擴大銷售大型家電、廚房家電。第二、鎖定人口／經濟成長紅利市場：比如年輕人口占比高的東南亞地區。第三：「雙印」市場，宏碁智新在印度、印尼銷售產品在當地生產製造，相較同業更有競爭優勢。

在海外布局方面，「雙印」市場是宏碁智新重點布局，尤其印度更是重中之重，是今年公司成長關鍵，其他市場除了台灣外，還有菲律賓、馬來西亞、泰國、越南及日本市場。

此外，宏碁智新也不排除併購當地品牌，藉此讓業績更快速成長。侯知遠指出，宏碁集團有「老虎隊」策略，就是子公司再將旗下事業體養大，之後再獨立IPO。另一種則是採取併購方式，兩種策略宏碁智新都會考慮，而併購的話，宏碁智新會尋找一些可能具有歷史性的老品牌，藉此擴張區域市場。

宏碁 營收 每股純益

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