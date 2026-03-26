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叡揚法說會／積極切入AI整合自家商品

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

資服大廠叡揚（6752）26日舉辦法說會，公司表示很早就開始投入相關技術研發，不會在AI大趨勢中掉隊，目前主要AI研發方向除了配合客戶需求外，另一大方針便是要能夠整合近公司現有產品，進行加值服務，目前公司在雲、地兩端都有所發展。

叡揚表示，自2013年起公司就已開始投入NLP（自然語言處理）技術，近期應用場景主要在智慧局的專利分類以及商標系統等。而在地端方面，公司在公文系統、知識管理以及人事管理的方面都已導入AI功能，以知識管理為例，透過導入LLM，讓員工能夠更有效率的查詢需要的知識，並為其加上嚴格的權限控管機制，讓員工沒辦法找到不該找的資料。

此外，公司還開發了AI預測系統，目前用於衛福部進行疾病預測，如先前的「類流感」，此系統就能針對疫情狀況做預測。不只如此，還能夠在醫院端進行應用，針對個人就診紀錄及健康狀況，預測未來健康情形，早做預防。

公司表示，去年已實現雙位數成長，今年也將朝這個目標努力，公司看好企業端AI需求即將爆發，有機會為公司帶來強勁成長動能。

衛福部

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