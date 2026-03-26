KTV南霸天享溫馨4月掛牌上市 今年還將跨足旅宿業

「KTV南霸天」享溫馨預計於4月下旬掛牌上市，總經理李奇霖表示，目前台灣量販式KTV還有相當大的發展空間，目前已經有16店的享溫馨今年還將再開出2店，並跨足旅宿業，在高雄左營開出旗下首家飯店，同時規劃北上布局。

享溫馨以首創庭園式KTV概念起家，並陸續跨足餐飲及宴會市場，目前全台共店，還有4家「享溫馨囍宴會館」、3家個人小火鍋吃到飽「打享野鍋」及1家「御享」鐵板燒。

李奇霖表示，掛牌上市的目的主要為了照顧資深員工，同時也能吸引人才，並創造永續發展的空間。他也說，雖然市場上有錢櫃、好樂迪等大型業者，但量販式KTV的市場推估有120~150億元，而享溫馨營收在10億元左右，還有很大的空間。

對於競爭，李奇霖也認為，KTV就跟飯店一樣，硬體設施大同小異，但包括餐飲多樣化、品質、包廂設置等，都是差異化的重點，而享溫馨都是自地自建，發揮空間相對較大。

此外，李奇霖也說，享溫馨針對的是全年齡層的經營，除了年輕族群是唱歌主力外，近年也積極針對樂齡、長青族強力行銷，填補早上的消費空檔，而顛覆過往的印象，這些族群的消費也相當活絡，創造不一樣的營收動能。

李奇霖進一步指出，享溫馨近年持續深化數位轉型，推出「享Life Card」會員系統，串接OPEN POINT跨平台點數經濟、多元電子支付、線上點歌與點餐機制，有效提升會員回購率與品牌黏著度，同時也自建視聽技術團隊，軟硬體整合能力成為另一道隱形競爭門檻。

對於接下來的布局，李奇霖也說，今年第三季還會在嘉義、楠梓展店，明年第四季也將有新店開出，而今年第四季還會在左營高鐵站附近推出旅宿品牌「Hotel享」，規畫約100間客房，搶攻商務及觀光商機；至於北部市場，也會積極尋找適合地點。