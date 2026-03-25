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尚凡宣布實施庫藏股 將買回13,500張

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
尚凡董事長舒雨凡。尚凡／提供
尚凡董事長舒雨凡。尚凡／提供

尚凡*（5278）25日召開董事會，決議通過實施庫藏股，預計自3月26日至5月25日止，以16.95元至40.55元區間內，自集中市場買回股票13,500張，展現公司對營運前景及長期發展的高度信心。

尚凡預計買回股份占已發行股份比重約4.5%，主要目的在於維護公司信用及股東權益。預估投入金額約2億2,882.5萬元到5億4,742.5萬元間。尚凡25日收24.2元，上漲0.1元。股價自1月19日盤中高點34元後下跌，波段跌幅約28%。

在營運表現方面，尚凡2025年合併營收26.32億元，創下歷史新高，每股純益1.05元，2025年第4季盈餘分配現金股利每股0.706元，待股東會通過後發放，展現高配息與穩定回饋之政策。

展望未來，董事長舒雨凡表示，公司將持續專注於AI自動化應用的發展與國際市場的深耕，並積極布局日本與澳洲等海外版圖，推動集團國際化發展與AI雲端服務競爭力。同時持續拓展數位服務與平台經濟的全球機會，為股東與社會創造長期價值。

庫藏股 日本 雲端服務

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