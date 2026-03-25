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東洋三面進擊 力拚成長

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

東洋（4105）昨（25）舉行線上法說會，總經理侯靜蘭表示，公司發展將持續聚焦三大主軸，包括擴大困難學名藥Lipo-AB全球市場、推進肺癌與血癌新藥銷售，以及強化抗生素與疫苗產品線，全年營收目標維持高個位數成長，持續深化國際布局與產品競爭力。

台灣東洋2025年營運表現亮眼，合併營收64.5億元、年增9.5%，營業利益17億元、年增22%，每股純益（EPS）為6.27元，營收、獲利與每股純益同步創下新高，顯示三大核心策略已逐步開花結果。

展望2026年，侯靜蘭表示，困難學名藥Lipo-AB仍為最主要成長引擎。該產品目前在美國市占率已達三分之一，後續持續透過穩定供貨與品質優勢擴大市占二分之一，同時推進其他區域取證進度，預期今年有機會新增兩個市場取得藥證，成為後續營收放大的關鍵基礎。

在新藥布局方面，國產自製肺癌標靶新藥Pulmivex於今年1月取得藥證，公司視為年度重磅產品，後續待健保給付後，有望快速挹注營收；另血癌用藥Xpovio亦為今年重要成長來源之一。管理層指出，癌症產品線仍為公司營收核心，2025年占比約38%，隨新產品加入，預期2026年將持續提升貢獻度。

抗生素產品線同樣具備動能。去年上市的Bobimixyn銷售快速成長，2025年營收已達約8,000萬元，2026年可望正式突破億元門檻；此外，今年還將新增兩項抗生素上市，並在未來三年持續擴充產品組合，強化國內醫療供應鏈韌性。

疫苗業務方面，東洋持續深耕細胞流感疫苗市場，並取得含佐劑流感疫苗新適應症，適用年齡擴大至50歲以上族群，且已納入公費採購標案，預計今年4月開標，有望推升銷售再創新高。此外，水痘疫苗亦規劃參與政府標案，最快明年開始供貨，進一步豐富疫苗產品組合。

侯靜蘭表示，東洋持續推動「營運三箭」，包括外銷困難學名藥、授權引進國際新藥，以及國內自製新藥與學名藥三大主軸。隨海外市場拓展成效顯現，2025年海外營收已年增24.5%，其中美國市場成長達46.2%，海外占比逼近15%，顯示國際化布局逐步收成。

侯靜蘭指出，2026年營收仍以「高個位數成長」為主要目標。

健保給付 EPS 流感疫苗

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