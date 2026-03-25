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國鼎面臨下櫃風險
興櫃生技股國鼎（4132）24日公告，主辦輔導推薦證券商國泰綜合證券、及協辦券商凱基證券，因經營方針及人力配置等綜合考量，雙雙將於3月31日辭任公司輔導推薦證券商暨興櫃股票推薦證券商。
國鼎24日股價一開盤不久隨即腰斬，自最高12元狂殺至最低5.51元，跌幅一度達52%，讓超過4萬名股東面臨資產大幅縮水困境。
國鼎生技指出，待兩家券商辭任後，公司將暫無輔導推薦證券商。依據興櫃股票審查準則規定，由於兩家券商都辭任，符合興櫃審查準則終止條款，依規定應於公告後15個營業日內終止買賣，不過實際終止交易日依櫃買中心公告為準。
公司表示，目前已積極洽詢其他證券商接任主辦及協辦輔導推薦證券商，期望儘速完成銜接，以維持股票交易之正常運作，並對此事件可能造成股東不便表達歉意。
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