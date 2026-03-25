富邦證券輔導的民盛應用（7811），昨（25）日以承銷價每股93.33元正式掛牌上櫃。民盛應用深耕專業運動裝備領域，產品橫跨冰上曲棍球靴、專業滑雪靴及極限運動安全護具，是全球少數具備縫紉、塑膠射出、金屬沖壓等三大核心製程整合能力的國際一階供應商。

2026-03-26 00:19