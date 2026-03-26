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華電網訂單滿手 展望樂觀

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

系統整合大廠華電網（6163）董事長陳國章昨（25）日表示，隨著桃機第三航廈無人駕駛技術即將完成細部設計，後續又陸續拿下其他標案系統整合設計。

華電網看好該領域可望成為後續認列業績的主要動能之一，對今年業績展望樂觀。

華電網成立至今已經超過30年，陳國章表示，過去累積的研發實力將持續成為業績成長動能，未來華電網不僅是做系統整合，也將拓展到系統整合的細部設計，象徵研發實力具備一定水準。

華電網AI布局已經聯手美系AI伺服器大廠，以及全球知名網通設備業者，當中又具備美系AI伺服器大廠直接訂單，預計可望再取得台灣AI基礎建設新標案。

華電網2月合併營收5.07億元，月減11.7％，年增136.5％；前二月合併營收10.81億元，改寫同期新高，年增33.8％。

營收 董事長 網通設備

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