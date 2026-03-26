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威剛布局AI算力商機

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

記憶體模組大廠威剛（3260）昨（25）日宣布，領投AI算力基礎設施業者康斯特科技A輪募資300萬美元（約新台幣9,600萬元）。雙方將結合各自優勢，打造從DRAM、eSSD等記憶體應用供應、硬體架構整合到AI算力中心建置與維運的一體化解決方案，進一步強化全球AI算力基礎設施的建設能力。

威剛董事長陳立白表示，此次投資不僅為財務性參與，更是看好AI產業長期發展的重要策略布局。

他說，隨著AI模型訓練與推論需求大幅提升，記憶體頻寬與資料處理效率成為關鍵瓶頸，算力基礎設施的重要性日益提升。透過投資與策略合作雙軌並進，雙方未來將在硬體架構設計、記憶體配置與算力基礎設施部署等面向展開更緊密合作，提升整體解決方案競爭力，同時強化雙方在全球AI產業鏈中的關鍵地位。

康斯特為目前台灣極少數具備跨國AI算力節點部署能力的基礎設施業者，從機房規劃建置、GPU叢集部署到後續營運管理，皆可一體化整合，並協助不同國家的企業與機構在本地主權框架內運行，滿足資料主權的合規需求。

康斯特執行長蔡明志指出，「AI落地不只是導入模型，而是要確保算力可靠、可擴充、可維運，且在地可控。威剛的加入，讓我們在硬體層有了更強的技術夥伴，能以更快的速度在更多國際市場複製這套主權AI基礎設施模式」。

法人指出，隨著企業營運導入AI的速度加快，市場競爭將從「是否具備AI能力」轉向「如何將AI快速落地並持續運作」。威剛與康斯特的合作，正是回應此一產業趨勢的重要布局，雙方攜手合作將推動全球算力基礎設施升級，掌握最新一波AI科技浪潮的成長動能。

記憶體 DRAM 威剛

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