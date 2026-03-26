機電整合廠昶瑞（7642）昨（25）日於櫃買業績發表會表示，隨著中大型無人機動力模組進入量產階段，預計今年第2季末起顯現營收貢獻，全年無人機營收占比上看5%至10%。

昶瑞總經理楊偉成指出，今年整體營收、獲利皆維持成長展望，除本業直流馬達（DC）吊扇外銷穩健外，亦將啟動內銷計畫與銷售地組裝生產線，多軌併行優化營收組合。

談到市場關注的無人機事業，楊偉成透露，在結合自主研發的流體動力槳葉後，已建構完整動力次系統，單體馬達最大推力突破100公斤具備市場稀缺性，目前已有二至三家國內業者採用昶瑞的系統投標軍備局標案。

除了國內軍事與商用需求，昶瑞亦積極接觸日本、美國等海外客戶，並計畫申請Green UAS認證，力拚打入美國供應鏈。

本業DC吊扇部分，楊偉成指出，公司長期深耕歐美及澳洲大品牌客戶，為因應銷售地製造趨勢，預計第3季提報董事會。

此外，下半年將啟動國內內銷計畫，目前正申請多款機型安規，預期下半年至2027年可貢獻營收5%至10%。

昶瑞去年12月成立全資子公司昶制科技，專注於機器手臂AIOT系統整合與RAE模組國內發明專利。目前除了參與昶瑞海外智慧產線規劃，已承接國際手工具大廠與食品廠自動化案，預計第2季起將併入合併報表，挹注千萬級營收，此布局不僅協助母公司落實銷售地智慧製造計畫，亦能獨立爭取產業自動化升級商機。

展望後市，楊偉成表示，隨著近期拉貨力道回升，加上無人機新產品發酵與子公司營收進帳，對今年營運重回成長軌道持樂觀態度。另外，工研院技轉的機器手臂無框馬達案亦執行完畢，後續效益預計於明年發酵。