永立榮兩業務 轉動營運

永立榮（6973）昨（25）日表示，該公司憑藉全球領先的專利羊水幹細胞技術，獨創「大健康美」雙引擎商業模式，一方面發展細胞新藥，另一方面拓展醫美及保健食品市場，今、明連續兩年營運都有機會跨大步成長。

法人推估，永立榮今年營收有望較去年成長一倍達1.6億元，明年要挑戰營收3億元以上的目標。

永立榮董事長簡奉任表示，現階段營運先以營收成長為核心目標，透過多元通路與產品布局，帶動業績持續擴大。去年營收逾8,000萬元，今年在三大動能推動下，有機會呈現倍數成長。首先是合作夥伴麗豐-KY公司在大陸逾5,000個門市，導入外泌體相關產品，過去一年貢獻營收占比約五成。今年開始導入保健食品，擴大銷售品項。

其次，永立榮也與合作夥伴推出以鹿茸多肽原料為基礎的系列產品，去年底上市後至今年2月底已累積銷售約4萬盒，應用涵蓋骨骼保健，並規劃延伸至眼睛與腦神經等領域，今年貢獻營收成長，整體占比約三分之一。

第三，在通路拓展方面，公司導入結合社群與組織行銷的直銷模式，並串聯電商平台，強化市場滲透率，預期今年營收貢獻將達既有主要通路的一定規模。簡奉任指出，上述三大動能合計將占今年營收約三分之二，其餘則來自東南亞市場布局，包括馬來西亞與新加坡等地。

展望未來，公司將持續深化既有通路，同時拓展日本與東南亞市場，以支撐營收持續倍數成長目標。另公司目前帳上現金約6億元，資金水位穩定，並持續控管費用，朝轉虧為盈方向推進。