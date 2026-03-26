錸德光碟片第2季再漲20%

光碟片大廠錸德（2349）昨（25）日宣布，因應成本上揚，擬於第2季再調升記錄型光碟片價格，調幅近20%，不排除後續持續調漲。

錸德分析，中東地緣政治風險升高導致上游石化原料供應波動，伴隨全球製造成本持續墊高，近期聚碳酸酯（PC）材料市場明顯轉趨緊俏，連帶推升記錄型光碟片生產成本。

在原料成本上升、供給收斂，以及固態硬碟（SSD）、傳統硬碟（HDD）等儲存媒體供需吃緊外溢效應，帶動光碟需求回溫等多重因素推升下，促成該公司再次漲價。

作為光碟主要原料之一，PC材料近期價格與交期同步走升。根據ICIS最新報告，PC光學級（Optical Grade）3月中旬周均價已升至每噸2,550美元至2,600美元。

現貨市場方面，受上游雙酚A（BPA）供應不確定性升高影響，部分急單報價已突破每噸2,900美元，相較元月約每噸1,900美元的市場水準，PC料價格明顯跳升。加上4月起Lotte Chemical麗水廠及Covestro曹涇廠將陸續進入計畫性停檢，第2季供給預料將進一步收斂。

錸德表示，目前原料與生產安排仍維持穩定，短期出貨與既有訂單支應狀況均維持正常。雖然當前市場並非完全無料可供，但已進入價格與交期同步墊高的階段；現階段若客戶願意接受較高價格，仍可即時取得料源，但整體交期已普遍拉長至約一個月。

隨著原料價格持續高檔、供給端進一步收斂，第2季市場報價仍具續揚空間，市場預期部分報價區間不排除再攀高。

展望後市，錸德指出，若原料供應壓力、停檢效應與地緣風險短期內未能明顯緩解，光碟片市場報價第3季不排除維持高檔，甚至延續上行走勢，屆時不排除再漲記錄型光碟片價格。