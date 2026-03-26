鈊象2026年獲利挑戰新高

遊戲股王鈊象（3293）昨（25）日召開法說會，董事長李柯柱指出，今年遊戲授權業務版圖將再擴大，目前已進軍南非市場，首度跨足非洲，估計全年授權業務比重將擴大至七成以上。鈊象去年毛利率已衝上98%，今年還會再衝高，帶動全年營收、獲利均有望再戰新高。

鈊象目前共有遊戲授權、商用機台，以及網路遊戲等三大業務，其中，遊戲授權毛利率最高，也是營收、獲利主要來源，2024年該業務營收占比56%，去年攀升至68%，今年前二月進一步提升至72%，成長動能主要來自海外授權版圖持續擴張。

李柯柱透露，鈊象去年毛利率已衝上98%，隨著今年遊戲授權業務比重持續擴張，毛利率有機會再提升，且授權業務為純利業務，對公司獲利有正面幫助。

說到授權業務展望，李柯柱表示，繼去年取得英國市場執照後，近期也取得南非市場執照，美國也從原先的三大州跨足到其他州，加上東南亞營運動能穩健提升，推升今年整體海外遊戲授權業務強勁成長。

針對南非市場布局，李柯柱說，南非是鈊象揮軍非洲市場首站，近期不僅已取得當地政府認證與營運執照，相關遊戲也已上線，估計二至三個月內開始貢獻營收，後續會評估是否插旗其他非洲國家。

歐洲市場方面，鈊象目前已取證國家包含馬爾他、瑞典、希臘、羅馬尼亞、英國、葡萄牙等。據悉，歐洲為全球最大線上博弈（Online Gambling）市場，粗估每年市場規模達472億美元，將成為繼東南亞、美國之後，鈊象未來幾年主要成長動能。

鈊象去年合併營收220.32億元，年增19%；稅後純益108.51億元，年增19.8%，每股純益38.51元，營收、獲利均寫下公司掛牌以來新高；今年2月合併營收20.83億元，月增4.8%，年增19.2%，不僅單月營收連續二個月創新高，並首度登上20億元大關，業績表現亮眼。

展望未來，李柯柱認為，相較於爆發性成長，鈊象更重視長線布局，維持穩定的業績成長更為重要，而深耕海外市場相當關鍵，從目前的授權進度預估，今年有信心再次繳出亮眼的成績單，後市展望樂觀。