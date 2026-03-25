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鐳洋衛星通訊展秀成果

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

鐳洋科技（6980）昨（25）日表示，將在全球最大衛星通訊展「Satellite 2026」展示多項衛星通訊相關技術成果，包括新創追星8U立方衛星「黑鳶1號」模型、Ka與Ku頻段發射與接收相控陣列天線模組，以及Ka頻段地面接收站，呈現鐳洋從「地面到軌道」的低軌衛星通訊鏈路技術與多頻段射頻整合能力。

這些技術可支援衛星物聯網通訊、移動衛星連線與跨區域資料傳輸，展現鐳洋在低軌衛星通訊與陣列天線領域的研發成果。

Satellite 2026焦點圍繞低軌衛星（LEO）規模部署與AI太空運算（如軌道資料中心）。鐳洋表示，黑鳶1號自發射以來運作穩定，已成功與歐洲、亞洲及南美洲等全球多個地面站建立跨區通聯，展現鐳洋在低軌衛星通訊鏈路與跨區資料傳輸的能力。後續將再發射三顆新創追星8U立方衛星，持續推進低軌衛星通訊技術與應用測試，支援遠距監測、海事通訊及全球物聯網等多元應用場景，逐步推動技術實際落地。

毫米波相位陣列解決方案業者稜研科技也在展覽中宣布與全球衛星數據機大廠Comtech宣布合作，共同推出次世代多軌道衛星通訊終端方案。

衛星通訊 低軌衛星 衛星

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