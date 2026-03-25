竣邦雙引擎 點火業績

竣邦-KY（4442）昨（25）日召開法人說明會，總經理蕭志偉表示，看好全球品牌服飾大廠客戶產品線轉向多元化趨勢、世界盃足球賽等多項國際重大體育賽事雙重利多，公司業務接單成長、優於過往同期水準，有機會帶動2026年營運續創新高。

市場關注中東局勢升溫，是否影響品牌客戶下單意願與原料成本走勢。蕭志偉表示，目前尚未明顯影響客戶下單節奏，整體接單動能仍維持穩健。在原料成本管理方面，公司已提前展開備料布局，目前已備至5月底，有助於穩定短期毛利率表現。

竣邦近期並主動向客戶說明原物料市場變化，建議客戶提前拉高備料水位、將備料期拉長至6、7月；其中，針對需求較穩定、把握度較高的常規品項，部分客戶已提前預訂至9月、10月。公司表示，若後續原料供應未見改善，未來新單報價將適時反映成本壓力。由於公司產品定位聚焦高階機能布料，具備相對較佳的議價能力，過去在原料價格大幅波動時，也曾成功與客戶協商調價。

在穩住原料與毛利表現的同時，竣邦今年接單動能也持續受終端市場需求回升帶動。2026年將有世界盃足球賽、亞運、青少年奧林匹克運動會等國際重大體育賽事舉辦，竣邦指出，目前已感受到品牌客戶訂單備貨力道增強，進一步堆疊整體業務接單規模優於過往水準。

此外，觀察美國關稅政策以及中東戰爭造成生產與出貨的不確定性，使得全球品牌服飾大廠將訂單轉往東南亞生產的效應也持續發酵，竣邦除既有部分客戶已於今年加大評估移轉越南生產計畫，同時也接獲多家新客戶對於未來合作的洽談，創造新一波專案開發需求，增添未來營運成長契機。